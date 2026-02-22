Degrado urbano e spaccio: controllate 13 mila persone in 20 giorni

Torino – Nei primi venti giorni di febbraio a Torino solo le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati cittadini hanno controllato quasi 10.000 persone. Di queste 67 sono state arrestate e 157 denunciate. Nel complesso la polizia di Stato ha controllato oltre 13.000 persone, effettuando 70 arresti e 170 denunce. Tra le diverse operazioni, particolare rilievo assume quella che ha riguardato l’area del Parco Sempione, luogo noto perché abitualmente frequentato da tossicodipendenti, spacciatori e persone senza fissa dimora. Nei giorni scorsi nell’area, dopo i servizi di prevenzione specifica posti in essere con l’ausilio anche di equipaggi della polizia locale, sono state identificate 15 persone, due delle quali deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e altre due per invasione di terreni. La collaborazione del personale Amiat ha permesso di ripristinare le condizioni di decoro della zona adibita a dormitorio. Infine, i controlli all’interno di attività commerciali della zona hanno portato alla constatazione di diversi illeciti amministrativi e all’emissione di sanzioni per alcune migliaia di euro. Tra questi, un bar di è stato sanzionato per oltre 22.000 euro per irregolarità nella collocazione delle slot machine e scarse condizioni igienico-sanitarie.