Due invalidi, la madre di 88 anni al 100% e il figlio al 75%, rischiano lo sfratto e non sanno dove andare

Francavilla Bisio (AL) – Ci saranno i rappresentanti del “Comitato di lotta per la Casa Alessandria” a presidiare giovedì 26 febbraio alle 9 – orario stabilito per la notifica di sfratto – l’abitazione dove vivono una donna di 88 anni, invalida al 100%, e il figlio invalido al 75%, a rischio sfratto ormai da quasi un anno, perché non riescono più a pagare l’affitto date le precarie condizioni economiche. Nel 2025 il proprietario dell’abitazione, che abita a Capriata d’Orba (AL), ha avviato le pratiche per lo sfratto, mentre l’inquilino figlio dell’anziana di 88 anni si è rivolto al Consorzio servizi alla persona di Novi Ligure che, con l’aiuto del Comune, ha cercato una casa popolare a Novi Ligure senza trovarla. Quindi è stato fatto un tentativo con la presentazione della domanda per il nuovo bando per le case popolari ad Arquata Scrivia (AL). A febbraio si attendevano novità da Arquata, ma invano, anche se pare che i due anziani siano secondi nella graduatoria per avere un’abitazione ancora in fase di ristrutturazione. Intanto il “Comitato per la Casa” ha consegnato al Prefetto di Alessandria una lettera con la quale si chiede un incontro per tentare una soluzione alla gravissima situazione dei due inquilini.

Foto di repertorio