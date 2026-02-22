Maxi controllo al Mercato Centrale, trovate blatte e sporcizia: sospese 17 attività

Milano – Maxi controllo sanitario, nelle giornate di mercoledì e giovedì, al Mercato Centrale di via Sammartini 2 da parte di Ats Milano. In varie attività alimentari è stata riscontrata la diffusa presenza di blatte, vive e morte, e sporco pregresso non rimosso. L’Ats ha sospeso l’attività di 17 esercizi sui 27 controllati. Lo si apprende da una nota ufficiale. Le attività controllate riguardano la ristorazione, tavola calda, bar, pizzeria e pasticceria. Le blatte sarebbero state trovate diffusamente. Oltre alle 17 attività sospese, altre 6 hanno ricevuto prescrizioni con obbligo di adeguamento alle normative igienico-sanitarie. Quattro attività infine sono risultate conforme.