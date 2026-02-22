Nel carcere di Alessandria un detenuto ha colpito un agente con un pugno

Alessandria – Al carcere di Alessandria, in Piazza Don Soria, nel pomeriggio di ieri un detenuto ha colpito con un pugno al volto un agente di polizia penitenziaria. Il poliziotto è stato medicato al Pronto soccorso e dimesso con sette giorni di prognosi. Per l’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) la situazione nelle carceri è diventata insostenibile a causa dei moltissimi casi di violenza ai danni degli agenti di custodia. La causa, secondo il sindacato, è dovuta al fatto che esiste una preoccupante carenza di personale degli istituti di pena italiani e, in particolare, in quelli piemontesi.