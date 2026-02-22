Pallacanestro Coppa Italia – Il Derthona è una meraviglia: battuta la Virtus e finale di coppa

Torino ( Betram Tortona – Virtus Bologna 84-78) – Il Derthona non smette di sognare. Dopo aver sconfitto l’Umana Reyer Venezia ai Quarti di Finale, arriva la vittoria da capogiro per 84-78 contro la Virtus Olidata Bologna in semifinale che permette di staccare il pass per la gran finale della Frecciarossa Final Eight 2026, contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Decisivo un Prentiss Hubb spettacolare, con 20 punti (6/9 da tre punti) e 9 assist, seguito dai 18 punti, 6 rimbalzi e 3 assist di Justin Gorham. La semifinale di Arturs Strautins parte con il botto: il lettone firma il primo canestro dal campo della Bertram e dà la carica con un 2+1 a 7:24 sul cronometro. Dopo la reazione della Virtus, il Derthona risponde presente e firma un 11-0 di parziale per il +8 (14-6); i campioni d’Italia seguono a ruota, riportandosi in parità con otto punti in fila. In un primo quarto caratterizzato dai parziali aperti delle due squadre, sono due triple di fila di Prentiss Hubb a spingere la Bertram: dopo dieci minuti è 24-19. Un’ottima iniziativa personale di Andrea Pecchia vale il +7 (26-19) per la squadra di Mario Fioretti a inizio secondo quarto. Dopo un infortunio accorso all’arbitro Denis Quarta, sostituito da Lorenzo Baldini, sono le giocate di energia di Paul Biligha a trainare la Bertram, che però va sotto 31-30 dopo una tripla di Matt Morgan con 3:41 minuti da giocare. Le due squadre rimangono a contatto nei minuti finali del secondo quarto, con la Virtus Bologna che va avanti 40-39 all’intervallo. Il secondo tempo vede una Virtus decisamente più ispirata, con un 12-3 di parziale che porta i felsinei avanti 51-42 con 5:53 sul cronometro. La reazione della Bertram arriva grazie ad Hubb da lontano e Vital dal midrange, che riportano il Derthona a un possesso di distanza (53-50) quando mancano 3:26 minuti da giocare nel terzo quarto. La squadra di Dusko Ivanovic continua a macinare, ma la Bertram risponde con autorità e rimane a galla grazie a un 2+1 in allontanamento di Gorham per il 62-59 a fine quarto. L’attacco Bertram non si ferma a inizio quarto quarto, estendendo il parziale sul 16-0 dopo una tripla da capogiro di Hubb che vale il 70-62 con 7:54 sul cronometro. La serata stellare del playmaker americano dalla lunga distanza continua con una bomba dall’angolo, seguita da un jumper di Baldasso per il +11 (77-66) con 5:17 da giocare nel quarto quarto. Appena entrato in campo, Vital segna dall’angolo, seguito da due giri in lunetta perfetti di Chapman. Nel finale la Bertram resiste e stacca il pass per la finale.

Bertram Tortona – Virtus Bologna

Parziali: 24-19, 39-40, 59-62

Tortona: Vital 11, Hubb 20, Gorham 18, Manjon 4, Pecchia 2, Chapman 4, Tandia N.E., Strautins 9, Baldasso 7, Olejniczak 2, Biligha 7, Riismaa. All. Fioretti.

Bologna: Vildoza 6, Edwards 5, Niang 13, Accorsi, Alston 7, Hackett, Ferrari, Morgan 23, Diarra 6, Jallow 5, Diouf 9, Akele 4. All. Ivanovic.

Arbitri: Rossi di Arezzo, Giovannetti di Bari, Quarta di Torino (Baldini