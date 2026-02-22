Pallacanestro Coppa Italia – Non bastano quaranta minuti di cuore alla Bertram: Milano vince la coppa

Torino ( Olimpia Milano – Bertram Tortona 85-77) – Dopo due partite straordinarie giocate ai quarti di finale contro Venezia e in semifinale contro Bologna, la Bertram Tortona gioca con sacrificio e orgoglio anche nella finalissima dell’ Inalpi Arena, ma esce sconfitta per 85-77 dall’Olimpia Milano. Non basta un’altra grande prestazione individuale da parte di Hubb, che chiude con 23 punti e 4 assist. Come in semifinale, il primo canestro per i Bianconeri arriva con una tripla di Strautins: l’Olimpia inizia forte in attacco e a rimbalzo offensivo, toccando il più 7 (10-3) dopo tre minuti di gioco. Due iniziative personali di Vital cercano di tenere a galla la Bertram, ma Milano allunga sul 28-11 con 2:09 sul cronometro dopo una tripla di Brooks. Dopo 10′ è 33-18 per l’Olimpia. L’attacco della Bertram cambia faccia ad inizio secondo quarto, grazie alle conclusioni da lontano di Baldasso e Hubb ma Shields e Nebo continuano a trascinare Milano sul più 16 (42-26) con 5:31 sul cronometro. La reazione della Bertram arriva subito dopo, con un 14-0 di parziale arricchito dalla schiacciata di Gorham che vale il -2 (42-40) con due minuti da giocare. Un’altra tripla di Hubb dà la carica alla Bertram, che insegue 47-45 all’intervallo. Dopo due minuti in cui le difese annullano gli attacchi avversari, Gorham mette dentro un 2 più uno in allontanamento per il sorpasso Bianconero a 48-47. Gorham si dimostra in gran serata con un’altra tripla dalla punta che vale il più 6 Bianconero ( 56-50) con 4:31 da giocare nel terzo quarto. Brooks tiene a galla l’Olimpia con le sue iniziative personali, ma la Bertram non molla di un centimetro. Con dieci minuti da giocare e dopo trenta minuti di montagne russe, il Derthona conduce 62-59. Guduric infila cinque punti consecutivi per riportare Milano avanti 65-64 ad inizio quarto quarto, ma la reazione Bianconera arriva con due giocate del veterano Biligha. Le due squadre non si risparmiano e rispondono colpo su colpo, ma l’Olimpia si riporta avanti 74-70 con 5:35 da giocare con una schiacciata in transizione di Bolmaro. Brooks è ancora letale dall’arco e Milano allunga sul più 7 (77-70) poco dopo. Guduric segna la tripla dell’81-72 con due minuti al termine. Nel finale i tentativi del Derthona non vanno a segno, al contrario delle conclusioni della squadra di Poeta.

Olimpia Milano – Bertram Tortona

Parziali: 33-18/47-45/59-62

Olimpia Milano: Mannion, Ellis 4, Ceccato, Tonut, Bolmaro 11, Brooks 20, Leday 12, Ricci, Flaccadori, Guduric 18, Shields 6, Nebo 14. Coach Poeta

Bertram Tortona: Vital 12, Hubb 23, Gorham 13, Manjon, Pecchia 2, Chapman 2, Tandia, Strautins 8, Baldasso 2, Olejniczak 6, Biligha 9, Rismaa. Coach Fioretti

Arbitri: Lanzarini di Bologna, Rossi di Arezzo, Baldini di Firenze