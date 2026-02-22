Pallacanestro Serie A2 – Basket Torino travolto da Brindisi

Brindisi ( Valtur Brindisi – Reale Mutua Torino 98-67) – Seconda vittoria consecutiva per la Valtur Brindisi che sfrutta il fattore campo per la tredicesima occasione in quattordici partite giocate in stagione al PalaPentassuglia. A farne le spese questa volta è Torino, grazie ad una prestazione vincente e convincente dei biancoazzurri che riescono a sfruttare tutto il potenziale a proprio favore. Doppia doppia di Esposito da 18 punti e 11 rimbalzi, da sottolineare anche i 17 punti e 6 assist di un positivo Francis e la solita prova tutta cuore ed energia di Mouaha. In doppia cifra a tabellino Vildera a quota 17 punti e Cinciarini con 11 punti e tre triple a segno nella sua partita. Soli 21 canestri dal campo per i piemontesi in grande difficoltà al tiro. Partenza lanciata degli ospiti per un parziale di 0-6 nei primi due minuti del match ma con pazienza la Valtur entra in partita mettendo in ritmo i propri lunghi Esposito e Vildera (10-10 al 7’). Le energie dalla panchina portano la Valtur al vantaggio in doppia cifra sfruttando il migliore impatto rispetto alla ‘second unit’ avversaria e con un break di 18-2 scappano via sul 37-20 al 17. Non cambia il copione al rientro in campo, dove Brindisi domina sotto i tabelloni potendo sprigionare forza ed atletismo a proprio vantaggio con il duo Esposito-Vildera (62-37 al 25’). Torino batte un colpo a fine terzo quarto ritrovando i punti di un silente Teague per un mini parziale sul 69-52. Il rientro in campo di Vildera consente alla Valtur di ritrovare solidità sotto canestro nel duello contro Cusin, vinto largamente dal centro biancoazzurro. Le triple di Mouaha e Francis legittimano una larga e meritata vittoria per la Valtur Brindisi che nel finale fa esordire il giovane Corlianò, fresco vincitore del campionato regionale Under 17 Eccellenza con i suoi compagni.

Valtur Brindisi – Basket Torino

Parziali: 22-18, 48-32, 69-52, 98-67

Valtur Brindisi: Copeland 8 (1/2, 2/5, 2 r.), Cinciarini 11 (1/3, 3/6, 2 r.), Francis 17 (2/2, 4/8, 2 r.), Mouaha 15 (3/3, 3/7, 7 r.), Vildera 12 (6/9, 8 r.), Miani 4 (1/2, 0/1, 1 r.), Esposito 18 (7/13, 0/1, 11 r.), Radonjic (0/1, 3 r.), Mabor 2 (1/2), Fantoma 6 (2/2 da tre, 2 r.), Corlianò, Pagano (0/1, 1 r.). Coach: Bucchi.

Reale Mutua Torino: Teague 16 (2/5, 3/7, 3 r.), Allen 13 (2/6, 1/1, 5 r.), Schina 10 (1/2, 2/3, 1 r.), Stazzonelli 2 (1/1, 0/1, 2 r.), Massone 10 (1/2, 2/7, 2 r.), Bruttini 7 (2/4, 2 r.), Severini 3 (0/1, 1/3, 2 r.), Cusin 4 (2/6, 0/1, 5 r.), Tortù 2 (1/1, 0/1, 2 r.), Eruke. Coach: Moretti.

Arbitri: Pazzaglia – Terranova – Chersicla.