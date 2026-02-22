Pallacanestro Serie B – A Orzinuovi il Monferrato Basket incassa la settima sconfitta consecutiva

Orzinuovi ( Logimam Orzinuovi – Monferrato Basket 87-64) – Al “PalaBertocchi”, nella terza partita in otto giorni (seconda di fila in trasferta), la Novipiù Monferrato Basket cede alla Logiman Orzinuovi per 87-64 incassando la settima sconfitta consecutiva. In classifica i rossoblu restano da soli al penultimo posto a +2 sul fanalino di coda Bakery Piacenza, battuta in casa della Paffoni Omegna. Contro i bresciani coach Fabio Corbani ritrova capitan Martinoni, che schiera subito nel quintetto iniziale insieme a Guerra, Zanzottera, Iacorossi e Marcucci. Nel primo quarto le due squadre lottano alla pari, con i monferrini che si mantengono a stretto contatto degli orceani. La tripla sulla sirena dell’argentino Chaves permette alla Logiman di chiudere la prima frazione in testa 23-19. Nel secondo parziale i bresciani danno la prima spallata ai casalesi con Oxilia e Caversazio allungando sul +13 (39-26) e arrivando poi all’intervallo lungo sempre avanti 47-32. Nel terzo quarto la Logiman mette al sicuro la partita sprintando sul +21; la Novipiù non smette di lottare, ma il divario in campo contro la quarta in classifica risulta evidente. Alla terza sirena gli orceani conducono agevolmente 69-47. Nell’ultima frazione i due allenatori concedono ampio spazio alle seconde linee e, in particolare, ai giocatori più giovani. I monferrini cercano in ogni modo di ridurre il gap con Guerra, Zanzottera e capitan Martinoni, ma Orzinuovi amministra il vantaggio senza particolare difficoltà terminando il confronto saldamente al comando: 87-64. Ora il calendario riserva ai rossoblu tre partite cruciali: domenica 1 marzo in casa contro Desio, poi mercoledì 4, ancora al “PalaEnergica”, il delicatissimo scontro-diretto per la salvezza contro il fanalino di coda Bakery Piacenza cui seguirà, domenica 8 marzo, la trasferta a Fiorenzuola.

Logimam Orzinuovi – Monferrato Basket

Parziali: 23-19; 47-32; 69-47

Orzinuovi: Cappelletti 9; Barbuto 2; Chaves 21; Gnecchi 5; Cacace 7; Zilli 5; Oxilia 12; Caversazio 24; Stefani 2; Giacomini. Venturoli n.e. All. Gabrielli.

Monferrato Basket’: Zanzottera 11; Marcucci 2: Guerra 13; Iacorossi; Flueras; Rupil 5; Dia 4; Quaroni; Mossi; Martinoni 12; Osatwna 17. D’Ambrosio Angelillo n.e. All. Corbani.