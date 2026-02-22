Pallavolo Serie B1 – Vittoria dell’Alessandria Volley su Issa Novara: finisce 0-3

Novara ( Issa Novara – Alessandria Volley 0-3) – Un derby sfugge anche alle logiche di classifica. E quando un 0-3 è frutto di un avvincente testa a testa, come quello che Acrobatica Alessandria conquista sul campo di Novara, è una bella iniezione di fiducia per le ragazze di coach Napolitano. Due set decisi ai vantaggi, e con lo stesso punteggio, 28-26, che significa capacità di rimanere concentrate e determinate quando il peso dei punti è amplificato, anche il terzo lottato, 25-23, e le ospiti hanno la lucidità per accelerare la chiusura del confronto non permettendo alle padrone di casa di riaprirlo. Si torna a casa Sabato prossimo, e da Lunedì la testa sarà al confronto con Palau al Palacima.

Issa Novara – Alessandria Volley

Parziali: 26-28/26-28/23-25

Issa Novara: 12 Ivaldi, 24 Vicario, 10 Prinetti, 2 Guatteo, 8 Baldi, 11 Bocchino, 15 Caputi, 17 Ndoci, 1 Diagne, 5 Nagy, 9 Neffati, 3 Mellere, 13 Mancuso. Coach Adami

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisiol, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano