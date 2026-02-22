Panico in piazza: prende a calci e pugni i taxi, poi morde i poliziotti

Genova – Attimi di tensione in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena: un uomo ha prima iniziato a prendere a calci i taxi in sosta e successivamente ha aggredito le forze dell’ordine. Gli agenti delle volanti della Polizia di Stato si trovavano in zona per un altro intervento presso un’abitazione nella piazza. Affacciandosi dalla finestra, hanno assistito alla scena dell’uomo che inveiva contro un tassista, colpendo il veicolo con pugni e calci. I poliziotti sono immediatamente intervenuti scendendo in strada, mentre l’esagitato sfogava la sua rabbia anche su un altro taxi e sulla volante parcheggiata poco distante. Alla richiesta di calmarsi, l’uomo ha reagito aggredendo i due agenti con calci, pugni e morsi, procurandogli policontusioni ed escoriazioni giudicate guaribili rispettivamente in sette e tre giorni. Non senza difficoltà, è stato fermato e portato in questura: identificato come un cittadino peruviano di 41 anni con precedenti, è stato arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Sarà processato per direttissima.