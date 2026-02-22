Pugno di un detenuto a un agente: nuova aggressione al carcere di Alessandria

Alessandria – Il sindacato Osap, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, ha denunciato un grave episodio di violenza avvenuto nel primo pomeriggio di Venerdì 20 Febbraio alla Casa Circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria. Un detenuto avrebbe sferrato un pugno al volto di un agente di Polizia Penitenziaria per futili motivi. Il poliziotti è stato subito trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Alessandria dove, dopo le cure necessarie, stato dimesso con una prognosi di sette giorni, salvo complicazioni.