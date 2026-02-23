Esplosione in un’azienda farmaceutica: tre feriti di cui uno grave

Agrate Brianza (MB) – Per cause in corso di accertamento oggi pomeriggio alle cinque e mezza in un’azienda farmaceutica si è verificata un’esplosione e la fiammata ha investito tre lavoratori in un capannone della zona industriale. Uno dei tre è grave soccorso in codice rosso, mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale con conseguenze meno preoccupanti. Gli operai coinvolti, secondo le prime informazioni, hanno 19, 31 e 44 anni. Si tratterebbe di tre addetti alle pulizie, che stavano lavorando con un macchinario per aspirare i liquidi dal quale si è originata un’esplosione che li ha investiti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Monza, le ambulanze del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri.