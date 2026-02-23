Follia alla stazione di Porta Susa: uomo lancia un estintore ai piani di sotto, nessun ferito

Torino – Un uomo che cammina su uno dei piani superiori della stazione di Porta Susa a Torino e che, a un certo punto, prende un estintore e lo lancia dalla balconata verso i piani inferiori, con evidente pericolo per gli utenti. È quanto mostrato da un video pubblicato dal profilo Instagram di Street News. L’episodio è avvenuto alle 13,30 di venerdì 20 febbraio 2026 e ha scatenato il fuggi-fuggi generale fino all’intervento degli agenti della polizia ferroviaria dislocati allo scalo, che hanno bloccato l’autore del gesto sconsiderato prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Al momento non si conoscono i provvedimenti che sono stati adottati nei suoi confronti. Non vi sono stati feriti.