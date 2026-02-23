Il Piemonte a Sanremo nei giorni del Festival

Sanremo – Al 76° Festival della Canzone Italiana, da domani martedì 24 a sabato 28 febbraio, nei giorni del 76° sarà presente la Regione Piemonte con un calendario di eventi dal titolo “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte”. Si tratta di un’iniziativa itinerante in centro e nei luoghi più frequentati della città: Lungomare Italo Calvino, Giardini Vittorio Veneto, Via Matteotti, Molo Nord, Lungomare Sud. Ogni giorno dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 cinque kart elettrici brandizzati diventano veri e propri salottini mobili in grado di accogliere chi, incuriosito, salta a bordo ricevendo gratuitamente i prodotti piemontesi agroalimentari d’eccellenza: cioccolato e giandujotti di Torino, nocciole Piemonte Igp, riso di Baraggia Dop, mele di Cuneo Igp, formaggio Bra Dop, Vermouth di Torino Ig.

Turisti, passanti e personalità del mondo della musica e dello spettacolo saranno coinvolti con quiz, domande curiose e interviste veloci sulla loro conoscenza del Piemonte, del suo territorio e della sua enogastronomia. Inoltre giovedì 26 febbraio alle ore 17 nei locali di via Roma 88 il Piemonte propone i suoi vini e sapori in un aperitivo con salsiccia del Consorzio Salsiccia di Bra, salame del Consorzio salame Piemonte Igp, formaggi Valgrana, carne della macelleria Gaveglio, Cuneesi e baci di dama Bramardi, accompagnati dai vini dei Consorzi di tutela Brachetto d’Acqui Docg e Asti Docg. A spiegare la filosofia dell’iniziativa l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Paolo Bongioanni: “Il Festival di Sanremo è un appuntamento dove non si può mancare. Attorno ad esso si muove una mole di appassionati, fan, turisti, addetti ai lavori, media e opinion leader. Essere presenti significa poter intercettare un pubblico potenziale enorme, in una modalità leggera e coinvolgente, social e pop. A questo si aggiunge la vicinanza della Riviera e dei suoi turisti alle mete piemontesi, su cui stiamo costruendo strategie di promozione comune con la Regione Liguria, e che è un vero e proprio invito a venire a scoprire il territorio dove nascono i prodotti fregiati dal marchio di qualità Piemonte Is – Eccellenza Piemonte, che vogliamo far conoscere in tutta la loro prelibatezza”.