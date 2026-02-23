Non è ancora stata trovata la donna scomparsa a Bassignana: oggi nuove ricerche

Bassignana (Al) – Al calare del sole di Sabato le ricerche della donna di 75 anni di Bassignana sono state sospese e riprenderanno oggi. Iniziate Sabato mattina, le attività dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri di Bassignana e della protezione Civile, sono proseguite dalle 7.30 di questa Domenica per tutto il giorno. Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Alessandria, insieme al Funzionario di Servizio e al personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso, hanno coordinato dal posto di Comando Locale le operazioni che hanno riguardato l’alveo e le sponde del fiume Tanaro e del fiume Po, per un tratto di oltre 18 chilometri di corso d’acqua. In tutto sono stati attivati più di 35 gruppi di ricerca. Sul posto hanno operato anche i Carabinieri di Bassignana. Presenti i Vigili del Fuoco di Pavia che hanno effettuato delle operazioni di ricerca con imbarcazione lungo il tratto di fiume Po nel territorio di competenza. Questa notte è rimasta sul posto una Unità di Comando Locale.