Passa 11 volte col semaforo rosso: maxi multa da 1.500 euro

Milano – Ha pagato 1.500 euro per evitare il fermo del veicolo. Negli ultimi mesi era passato 11 volte col semaforo rosso. È successo nei giorni scorsi a Rho, hinterland nord-ovest di Milano: protagonista un cittadino polacco di 25 anni intercettato dalla polizia locale. Tutto è iniziato nei mesi scorsi quando i ghisa del comando “Savarino” hanno notato che un’automobile con targa polacca continuava a bruciare un semaforo rosso presente in città. Il canovaccio era sempre lo stesso: l’auto passava alla mattina tra il 15 e il 20 del mese. Gli agenti stavano aspettando di individuare il conducente. Le notifiche inviate all’estero hanno spesso un iter incerto e, come precisato dal Comune, non è semplice ottenere il pagamento delle sanzioni. L’ufficio sanzionatorio ha predisposto le notifiche e allertato i colleghi, poi ha atteso il momento giusto: grazie ai varchi presenti sulle strade cittadine era possibile intercettare un nuovo passaggio dell’auto. Una pattuglia ha sorpreso il veicolo passare con il rosso lungo corso Europa e l’ha fermato. Gli agenti hanno precisato al ragazzo di 25 anni che, se non avesse pagato subito tutte le undici multe, avrebbe rischiato il fermo del mezzo. Il giovane ha così versato 1.480 euro di sanzioni.