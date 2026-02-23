Scialpinista muore sotto una valanga nell’alta Val d’Ayas a 3.000 metri di quota

Aosta – Ennesimo incidente in montagna per una valanga. Ieri pomeriggio uno scialpinista è morto travolto da una valanga sulle pendici della Becca di Nana, in Valle d’Ayas a circa 3.000 metri di quota. La vittima è Stefano Poli, residente in Lombardia. Era partito la mattina per un’escursione scialpinistica in solitaria. La moglie, dal momento che l’uomo non era rientrato e non rispondeva ai ripetuti tentativi di mettersi in contatto con lui, ha dato l’allarme. Le ricerche sono iniziate verso le due del pomeriggio e il corpo è stato avvistato dagli uomini del Soccorso alpino valdostano durante un sorvolo con l’elicottero sulla valanga un’ora dopo. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino Valdostano e la Guardia di Finanza di Cervinia, ma per lo scialpinista non c’è stato nulla da fare, i soccorritori hanno potuto soltanto recuperare il corpo e trasferirlo a valle con l’elicottero. Il medico in equipaggio ha constatato il decesso. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Cervinia.