Uomo ucciso a Rogoredo: fermato il poliziotto che ha sparato

Milano – È stato eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di Polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Carmelo Cinturrino, assistente capo del Commissario Mecenate, è accusato di omicidio mentre quattro colleghi che erano con lui sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso. Al momento è crollata – salvo sorprese come il ritrovamento del dna della vittima sulla scacciacani che era accanto al cadavere – la versione che l’uomo fosse armato e che il poliziotto abbia sparato “per paura”. Le analisi dei telefoni serviranno per capire perché, dopo lo sparo, quel pomeriggio un agente fu mandato a prendere uno zaino in commissariato, dove si ritiene fosse stata posta la scacciacani. Inoltre l’assistente capo avrebbe chiamato il 112 solo 23 minuti dopo lo sparo, mentendo ai colleghi dicendo loro che lo aveva già fatto. Minuti preziosi che avrebbero forse potuto salvare la vita al ragazzo. I soccorritori lo trovarono infatti ancora vivo e morì all’arrivo di una seconda ambulanza.