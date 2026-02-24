Bambino di 9 anni cade da un terrazzino della scuola

Pietra Ligure (SV) Ansa – Un bambino di 9 anni è caduto stamane da un terrazzino della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure (Savona). È stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona ed è possibile un suo trasferimento al Pediatrico Gaslini di Genova. È in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni era appoggiato alla ringhiera del terrazzino affacciato sul cavedio, a circa 4 metri d’altezza, quando questa ha ceduto. Immediato l’allarme: sul posto oltre all’ambulanza e all’automedica inviate dal 118 anche i Vigili del Fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.