Calcio Champions League- All’Inter non riesce la rimonta: sconfitta 1-2 dal Bodo

Milano ( Inter – Bodo Glimt 1-2) – L’Inter viene eliminata dalla Champions League : i nerazzurri, chiamati a rimontare il 3-1 in Norvegia, perdono anche il ritorno contro il Bodo Glimt, che si impone 2-1 e vola agli ottavi di finale a sfidare una tra Manchester City e Sporting. I nerazzurri creano poco, giusto qualche colpo di testa di Esposito, Frattesi e Bastoni, ma è nel secondo tempo che la situazione crolla: al 58′, un clamoroso errore di Akanji spiana la strada agli ospiti, Sommer salva ma non può nulla sul tap-in di Hauge. Il triplo cambio di Chivu (dentro Bonny, Diouf e Sucic) non migliora le cose, anzi: al 72′, un inserimento di Evjen su assist di Hauge vale il 2-0. La formazione di Chivu riesce solo ad accorciare le distanze con Bastoni, con Haikin che blocca quando il pallone supera la linea. Non è però il preludio a un miracolo sportivo: il Bodø/Glimt resiste e centra uno storico passaggio del turno. Nerazzurri eliminati: dovranno pensare a campionato e Coppa Italia



Inter – Bodo Glimt 1-2 Gol: 13′ st Hauge, 27′ st Evjen , 31′ st Bastoni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (36′ st Dumfries), Akanji, Bastoni; Luis Henrique (17′ st Diouf), Frattesi (17′ st Bonny), Zielinski (17′ st Sucic), Barella, Dimarco (36′ st Carlos Augusto); Esposito, Thuram. In panchina.: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian, Lavelli. All.: Chivu Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold; Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan (40′ st Aleesami); Evjen (36′ st Saltnes), Berg, Fet; Blomberg (32′ st Määttä), Høgh (32′ st Helmersen), Hauge. In panchina: Lund, Sjong, Nielsen, Auklend, Klynge, Riisnæs, Bassi, Mikkelsen. All.: Knutsen Arbitro: Hernandez (Spa)