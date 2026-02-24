Durante una colluttazione con un immigrato, Assessore di Voghera gli sparò e lo uccise: condannato a 12 anni

Pavia – L’ex assessore leghista di Voghera (PV) Massimo Adriatici è stato condannato a 12 anni per l’omicidio di Younes El Boussettaoui, cittadino marocchino ucciso con un colpo di pistola in una piazza della città la sera del 20 luglio 2021. Il Tribunale di Pavia ha deciso per una condanna più dura rispetto alla richiesta della Procura che era stata di 11 anni e 4 mesi. Per la difesa, Adriatici aveva la delega alla Sicurezza per cui ha agito in uno stato di “incapacità naturale” perché lo sparo fatale era seguito a una colluttazione con la vittima.