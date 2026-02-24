Incidente a Torino centro: scontro tra due auto all’incrocio, una si ribalta in carreggiata

Torino – Un incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 23 febbraio 2026, all’incrocio tra corso Valdocco e via Giulio a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una Smart ForFour e una Fiat Panda. Quest’ultima si è ribaltata in carreggiata dopo impatto. Due persone sono state trasportate, entrambe in condizioni non gravi, negli ospedali Maria Vittoria e Gradenigo dai sanitari del 118 Azienda Zero. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco dal vicino distaccamento di corso Regina Margherita. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, che stanno cercando di capire la dinamica dell’accaduto. L’incrocio è regolato da un normale diritto di precedenza, senza segnaletica né semafori.