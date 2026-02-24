Motociclista di 22 anni perde la vita in A7 dopo essere uscito di strada con la moto

Tortona (AL) – Per cause in corso di accertamento da parte di Polstrada, nel tardo pomeriggio di ieri, nello svincolo tra la A7 e la A26, in direzione Tortona, Gabriele Vario di 22 anni di Rho (MI) è uscito di strada con la sua moto e si è schiantato contro il guard rail. Sul posto è subito intervenuta una squadra del 118 e l’elisoccorso ma per il giovane non c’è stato niente da fare perché è morto sul colpo. Sul posto anche una pattuglia di Polstrada che ha effettuato il rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del mortale incidente.