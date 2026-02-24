Motociclista di 22 anni perde la vita in A7 dopo essere uscito di strada con la moto

24 Febbraio 2026 REDAZIONE Incidenti stradali 22

Motociclista di 22 anni perde la vita in A7 dopo essere uscito di strada con la moto

Tortona (AL) – Per cause in corso di accertamento da parte di Polstrada, nel tardo pomeriggio di ieri, nello svincolo tra la A7 e la A26, in direzione Tortona, Gabriele Vario di 22 anni di Rho (MI) è uscito di strada con la sua moto e si è schiantato contro il guard rail. Sul posto è subito intervenuta una squadra del 118 e l’elisoccorso ma per il giovane non c’è stato niente da fare perché è morto sul colpo. Sul posto anche una pattuglia di Polstrada che ha effettuato il rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del mortale incidente.

 

Print Friendly, PDF & EmailSTAMPA, salva in PDF o condividi l'articolo via E-MAIL ...

Articoli correlati