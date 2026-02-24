Rapina in un negozio del centro di Novi Ligure: identificato e denunciato uomo di 35 anni

Novi Ligure (AL) – Un uomo di 35 anni è stato identificato e denunciato dai Carabinieri dopo aver messo a segno una rapina all’interno di un negozio del centro di Novi Ligure. Lo scorso Sabato l’uomo, approfittando di un momento di isolamento all’interno del negozio in cui era presente esclusivamente la commessa, il malvivente è entrato in azione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe spintonato la vittima facendola cadere a terra per poi dirigersi rapidamente verso la cassa e asportare il denaro contante contenuto all’interno, per poi dileguarsi nelle vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, che ha immediatamente avviato le indagini per indentificare l’uomo. La dipendente, nonostante la caduta e lo stato di shock, la donna non ha riportato lesioni gravi. Grazie alle testimonianze raccolte sul luogo e, soprattutto, all’analisi delle immagini registrate da una telecamera di sorveglianza di un negozio adiacente, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire i movimenti del sospettato e a risalire alla sua identità. L’uomo, residente nel novese, disoccupato e con precedenti penali, è stato rintracciato e denunciato. Dovrà ora rispondere del reato di rapina.