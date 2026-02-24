Ritrovato all’alba il peschereccio Acquario, era affondato con il suo comandante a Portofino

Portofino (GE) – È stato ritrovato a tre miglia nautiche da dove era affondato il peschereccio Acquario, l’imbarcazione che il due febbraio si è inabissata insieme al suo comandante, Dhib Zouahier ben Alì. A trovarlo è stata la nave Artabro, di 90 metri, battente bandiera spagnola, in Italia per la prima volta per il servizio di ricerca operato dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima.Il ritrovamento è avvenuto alle prime luci dell’alba, a 385 metri di profondità. Le ricerche del peschereccio sono iniziate nel pomeriggio di ieri. In questa occasione è stato utilizzato un potente ecoscandaglio tridimensionale con sonar e drone subacqueo. Il comandante, fedele alla sua imbarcazione fino all’ultimo, non ha voluto abbandonare la cabina di pilotaggio nonostante i ripetuti appelli dei soccorritori: è scomparso tra i flutti, forse nel tentativo di gestire l’emergenza o di salvare qualcosa della sua barca, che per lui rappresentava lavoro, debiti e famiglia. Il marinaio a bordo, un giovane straniero, ha invece seguito gli istinti di sopravvivenza: si è gettato in acqua e, grazie all’intervento provvidenziale del rimorchiatore che passava in zona, è stato issato a bordo. Il corpo del comandante non è stato mai ritrovato ed ora la famiglia spera si trovi ancora sul relitto e possa essere recuperato.