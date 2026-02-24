Scontro tra auto e furgone: un morto e un ferito

Romentino (NO) – Aveva 50 anni l’uomo, la cui identità è in corso di accertamento, deceduto carbonizzato tra le fiamme divampate a causa di un incidente stradale accaduto stamane che ha visto la sua auto scontrarsi frontalmente con un furgone in Via del Tintoretto, una strada vicina alla tangenziale del paese, poco distante dal campo sportivo comunale. Sul furgone un uomo di 72 anni, trasportato all’ospedale Maggiore di Novara con ferite lievi. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio divampato sui due veicoli, uno dei quali, il furgone, è finito in un fosso adiacente alla strada. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e una pattuglia di Polstrada che ha effettuato i rilevi del caso per accertare le cause del mortale incidente.