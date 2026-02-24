Una donna vittima di un incidente sul lavoro ricoverata al Cto di Torino

24 Febbraio 2026 REDAZIONE Incidenti 12

Settimo Torinese (TO) Ansa– Ieri mattina in un’azienda di Via De Nicola una donna di 49 anni è rimasta ferita per un incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti è rimasta incastrata in un macchinario e ha riportato alcune ferite al capo. È stata soccorsa dal personale del 118 che l’ha trasportata in codice giallo all’ospedale Cto di Torino. Non è in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’incidente sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri di Settimo e degli ispettori dello Spresal dell’Asl To4, ai quali competono anche le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

 

