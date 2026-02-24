Una donna vittima di un incidente sul lavoro ricoverata al Cto di Torino

Settimo Torinese (TO) Ansa– Ieri mattina in un’azienda di Via De Nicola una donna di 49 anni è rimasta ferita per un incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti è rimasta incastrata in un macchinario e ha riportato alcune ferite al capo. È stata soccorsa dal personale del 118 che l’ha trasportata in codice giallo all’ospedale Cto di Torino. Non è in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’incidente sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri di Settimo e degli ispettori dello Spresal dell’Asl To4, ai quali competono anche le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.