Arrestato ragazzo di 17 anni per atti persecutori nei confronti della ex

Casale Monferrato (AL) – Continuava a molestare una ragazza di 15 anni con minacce e comportamenti violenti. Per questo è scattato l’arresto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato per un ragazzo di 17 anni, con l’accusa di atti persecutori. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Torino, è partita dalla denuncia presentata dalla giovane. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere una serie di condotte moleste e intimidatorie messe in atto dal ragazzo dopo l’interruzione del rapporto sentimentale. In un episodio, la quindicenne sarebbe stata anche aggredita e avrebbe riportato lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno consentito di raccogliere elementi probatori utili per procedere all’arresto in differita del minorenne. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il ragazzo è stato trasferito in un Centro di Prima Accoglienza. Il procedimento penale proseguirà ora nelle sedi competenti per l’accertamento definitivo delle responsabilità.