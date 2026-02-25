Calcio Coppa Italia Eccellenza – I grigi pareggiano a Solbiate per 1-1 e passano il turno

Solbiate Arno ( Solbiatese – Alessandria 1-1) – L’Alessandria conquista i quarti di finale della Coppa Italia nazionale di Eccellenza, in virtù del pareggio contro la Solbiatese e della conseguente miglior differenza reti. Nel primo tempo partono meglio i grigi che sono pericolosi con un tiro a giro di Ventre che si spegne a lato. Con il passare dei minuti la Solbiatese prende campo e va vicino alla rete con Barbosa che riceve un cross di Guidetti con la palla che finisce di poco a lato. Al 25′ vantaggio grigi: Piana riceve palla all’interno dell’area e con un tiro potente batte Chironi nell’angolino basso. I padroni di casa prendono campo e raggiungono sul finale del primo tempo il pareggio: Guanziroli è servito in mezzo all’area e davanti a Menino lo batte. Primo tempo equilibrato con le due squadre che gestiscono la palla senza creare altre occasioni da rete. Nel secondo tempo prima sono i Grigi a rendersi pericolosi con un colpo di testa centrale di Piana sugli sviluppi di una punizione, poi la Solbiatese colpisce la traversa con Martinez che di potenza davanti a Menino centra il legno superiore. Ancora padroni di casa: Cosentino crossa per Gasparri che di testa spedisce alto. Al 38′ espulso Picone per doppia ammonizione e ultimi 5′ dri grigi in dieci.

Solbiatese – Alessandria

Gol: pt 25′ Piana, 42′ Guanziroli

Solbiatese: 22 Chironi, 5 Cocuz, 7 Gasparri (41′ Banfi), 8 Guidetti, 9 Martinez, 20 Minuzzi (1’st Silla), 23 Gabrielli, 24 Guanziroli, 33 Cosentino, 77 Barbosa, 78 Manfrè (31’st Suatoni). In panchina: 1 Cavalleri, 2 Lonardi, 4 Bobbo, 13 Fiorin,14 Galli, 17 Ceruti. All. Gatti

Alessandria: 1 Menino, 4 Morganti (25’st Tos), 6 Cesaretti, 7 Picone, 8 Nicco, 11 Piana (37′ Cargiolli), 18 Pellegrini, 24 Cirio, 26 Ventre (10’st Diop), 27 Camara, 29 Nani. In panchina. 22 Colla, 2 Cociobanu, 3 Laureana, 16 Straneo, 19 Sacco, 25 Vanegas. All. Merlo

Arbitro: Taouili di Vicenza