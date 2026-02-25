Gara parcheggi: Amag mobilità rinuncia all’ultimo ricorso contro il Comune di Alessandria

Alessandria – AMAG Mobilità ha rinunciato all’ultimo ricorso pendente contro il Comune di Alessandria in merito alla “gara parcheggi”. La società ha motivato la rinuncia col fatto che il Comune ha già avviato la procedura ordinaria per l’assegnazione del servizio, ancora in corso, venendo così meno l’interesse a proseguire un giudizio che aveva ad oggetto il solo affidamento temporaneo nelle more della nuova gara. Con questa rinuncia si chiude definitivamente una vicenda giudiziaria che ha visto tutti i ricorsi presentati da AMAG Mobilità respinti dai giudici amministrativi. Gli incassi dunque andranno al Comune e non più, come prima, al concessionario, che in cambio riceverà una cifra fissa finanziata dagli introiti. È comunque un buon affare per Palazzo Rosso: quanto s’incassa dalla sosta a pagamento in città supera mediamente i due milioni all’anno, di cui un milione unicamente per Piazza della Libertà.