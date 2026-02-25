Il Piemonte “attrattivo” anche nella nuova classifica del Financial Times

Torino – Con l’inserimento nel nuovo rapporto “Investment Impact Awards 2026” del Financial Times il Piemonte ha conquistato ancora una volta la ribalta europea per l’attrazione di investimenti: fDi Intelligence, testata specializzata del quotidiano economico-finanziario britannico, ha inserito l’investimento di LVMH relativo alla Manifattura Bulgari di Valenza in sesta posizione tra i progetti europei di medie dimensioni con il più grande impatto sul territorio e sull’economia locale e nazionale, a testimonianza della capacità dell’ecosistema piemontese di attrarre investimenti ad alto valore aggiunto. Un riconoscimento che si inserisce in un contesto di crescente attrattività del territorio, frutto di una strategia strutturata di ricerca e accompagnamento di investimenti esteri promossa dalla Regione e dal sistema camerale e attuata operativamente dal Team Attrazione, di cui Ceipiemonte è riferimento per gli investitori esteri. Il progetto di Bulgari prevede il raddoppio della capacità produttiva grazie a un ampliamento che raggiunge una superficie complessiva di 33.000 mq e la creazione di 500 nuovi posti di lavoro entro il 2029, contribuendo all’aumento delle esportazioni, al rafforzamento delle competenze locali e alla competitività internazionale del Made in Italy. Il territorio si distingue nel contesto italiano per la presenza di oltre 1.300 multinazionali estere, con più di 5.680 unità locali, 183.000 addetti e un valore aggiunto di 15 miliardi di euro. I principali Paesi di provenienza sono Francia, Germania, Stati Uniti, Svizzera e Regno Unito, con una forte concentrazione in provincia di Torino e una prevalenza di attività nei comparti manifatturiero, commerciale e scientifico-tecnico (fonte: Observer – Osservatorio sulle multinazionali in Piemonte), che collocano il Piemonte al secondo posto nazionale per occupati e valore aggiunto generato da imprese industriali estere (fonte: TEHA Group). A conferma del ruolo crescente del Piemonte sullo scenario internazionale, i numeri del Progetto Attrazione Investimenti, sostenuto da Regione Piemonte e Sistema Camerale Piemontese: negli ultimi tre anni sono state 650 le aziende estere intercettate, di cui circa 100 attualmente in assistenza operativa. I settori prevalenti risultano l’immobiliare, l’aerospazio, l’automotive e i trasporti, con Torino, Novara e Alessandria tra le prime province valutate per l’insediamento. Negli ultimi anni il Piemonte si è infatti affermato come una destinazione ideale per gli investitori internazionali, come ha confermato anche Ernst & Young, un network mondiale leader nei servizi professionali di consulenza, revisione contabile, fiscalità, transaction e formazione che nelle edizioni 2024 e 2025 dell’Attractiveness Survey Italy lo ha riconosciuto come secondo in Italia per numero di investimenti esteri grazie alla posizione strategica e alla presenza di alcuni dei distretti industriali più competitivi a livello internazionale. Anche la strategia regionale per l’attrazione degli investimenti esteri è stata più volte premiata dal Financial Times, sia nel 2024 sia nel 2025, collocandola tra le prime 10 migliori regioni a livello europeo.