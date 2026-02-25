Incendio a Milano: a fuoco il tetto di un palazzo, evacuati sette piani

Milano – Incendio nel primissimo pomeriggio di martedì 24 febbraio. Un edificio di sette piani in zona Solari ha preso fuoco ed è stato evacuato dai pompieri. Attualmente non è chiaro cosa abbia scaturito le fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 13.30. Il tetto di un palazzo situato al civico 4 di via Valparaiso a Milano ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di via Messina con cinque mezzi, che hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Lo stabile è stato evacuato e, dopo le operazioni di spegnimento, per precauzione 14 appartamenti sono stati lasciati vuoti. Fortunatamente non si registrano persone ferite. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine e i soccorritori del 118.