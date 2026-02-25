Incendio in via Shelley, le fiamme partite dalla cucina: in salvo una famiglia

Genova – Paura lunedì mattina in un appartamento in via Shelley, sopra corso Europa, per un incendio scoppiato un un appartamento.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno subito portato all’esterno i residenti e hanno avviato le operazioni di spegnimento. La strada è stata chiusa per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Il rogo è partito dalla cucina, e i vigili del fuoco sono riusciti a domarlo prima che provocasse troppi danni.