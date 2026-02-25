Insulti e aggressioni ai sanitari: Gardella e Pronto Soccorso nel mirino, il sindaco si rivolge al Prefetto

Alessandria – Uno degli ultimi episodi è accaduto appena cinque giorni fa, seguendo un copione ormai noto. È ancora presto quando al Poliambulatorio Gardella inizia ad arrivare il personale, ma all’esterno la fila è già lunga. In pochi minuti la tensione cresce, il confronto tra pazienti si trasforma in accuse rivolte al personale sanitario. Sono gli operatori a trovarsi nel mezzo, chiamati a gestire situazioni sempre più difficili. L’episodio non ha avuto conseguenze fisiche, ma conferma un clima di tensione costante. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria ha spiegato che «gli episodi sono monitorati» dalla Direzione medica, dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dalla Direzione delle Professioni sanitarie. Attivate «azioni mirate al miglioramento dell’organizzazione e al rafforzamento della sicurezza», tra cui «telefoni con chiamata diretta alle forze dell’ordine», che hanno portato «a un calo degli episodi». «La sicurezza dei professionisti rappresenta una priorità assoluta», aggiungono dall’Azienda, ricordando il protocollo del 2023 con Prefettura e forze dell’ordine e il successivo potenziamento della vigilanza grazie alla collaborazione con polizia, carabinieri e 112.