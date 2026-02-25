Lotta allo spaccio nel centro storico: quattro arresti

Genova – Quattro arresti per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico. In manette sono finiti quattro uomini, il primo, un uomo di 43 anni italiano, è stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo per un controllo e trovato con cinque grammi di cocaina. La perquisizione si è poi spostata nella casa del fermato, dove i militari hanno trovato oltre 30 grammi di cocaina e alcune centinaia di euro, ritenuti frutto dell’attività illecita. L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Un altro intervento ha portato all’arresto di un ragazzo di 21 anni senegalese, nella cui abitazione sono stati rinvenuti 27 grammi di eroina e 260 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 21enne è finito in manette ed è stato trasferito nel carcere di Marassi. Altri due arresti in zona Maddalena, dove i carabinieri hanno sorpreso in flagrante due senegalesi mentre cedevano una dose di crack a un uomo di 31 anni. I due fermati sono stati perquisiti e trovati con 150 euro in contanti, soldi ritenuti il guadagno dell’attività di spaccio. I due sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo.