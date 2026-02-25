Pallacanestro Serie B interregionale – Vittoria importante per Tortona Lab: battuta Orobica Bergamo

Tortona ( Gulliver Tortona – Blu Orobica Bergamo 76-69) – Vittoria importantissima per il Gulliver Tortona che batte Blu Orobica Bergamo al termine di una partita condotta per larghi tratti. Il primo quarto vede all’inizio un parziale di 6-1 ridotto dalle triple di Franco e Carparelli in chiusura, alla fine della prima frazione Tortona conduce 19-18. Nella seconda frazione dopo una fase in cui si è proceduto punto su punto, sono i padroni di casa ad allungare per poi chiudere poi il primo tempo sul 39-32. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti trascinati da Polanco e Odiphri superano Tortona nel punteggio, i padroni di casa sono tenuti a galla da Bottelli e Josovic, che realizzano dalla lunga distanza. Nell’ultimo quarto lo scarto è minimo ma i liberi di Bottelli finali sanciscono la fine della gara sul punteggio di 76-69.

Gulliver Tortona – Blu Orobica Bergamo

Parziali: 19-18/39-32/ 22-15/15-12

Gulliver Tortona: 0 Di Meo, 1 Fogliato, 9 Bottelli, 10 Bresciani, 11 Obakhavbaye, 13 Wilkinson, 14 Pisati, 15 Bellinaso, 21 Coulibaly, 33 Solazzi, 72 Josovic, 77 Taverna. Coach Fanaletti

Blu Orobica Bergamo: 00 Odiphri, 1 Polanco, 6 Cefis, 8 Tchaballet, 10 Leoni, 12 Franco, 13 Pagnoncelli, 15 Hrytsiuk, 18 Zana, 20 Sergio, 21 Carparelli, 22 Cattaneo. Coach Ciocca