Calcio Champions League – La Juve esce a testa alta: eliminata ai supplementari

Torino ( Juventus – Galatasaray 3-2 (d.t.s)) – La Juventus sfiora una clamorosa impresa, rischiando di rimontare il 5-2 dell’andata e battere il Galatasaray allo Stadium, ma cede nei supplementari: ci sarà solo l’Atalanta, per l’Italia, negli ottavi della Champions League. Sin dal via è dominio Bianconero, ma servono 37 minuti per sbloccare la sfida: ci pensa Locatelli su rigore, è speranza per la Juve. Nella ripresa l’espulsione (eccessiva) di Kelly sembra cambiare i giochi, visto che la squadra Bianconera è in dieci dal 47′, ma c’è una grande reazione. I bianconeri raddoppiano infatti con Gatti (70′), colpiscono un palo con Yildiz e siglano il tris che porta tutti ai supplementari: la firma è di McKennie (82′). Nell’extra-time, dopo un clamoroso errore di Zhegrova, la Juve pian piano si spegne con l’uscita dal campo di Yildiz: Osimhen (106′) e Baris Yilmaz (118′) la puniscono in contropiede e firmano la qualificazione del Galatasaray. Turchi agli ottavi contro Liverpool e Tottenham, Bianconeri eliminati a testa alta: cresce il rammarico per la gara d’andata.

Juventus – Galatasaray

Gol: 37′ Locatelli rig. , 25′ st Gatti , 37′ st McKennie , 16′ pts Osimhen , 13′ st Baris Yilmaz.

Juventus: Perin ; Kalulu (3′ sts Openda ), Gatti , Kelly , McKennie ; Thuram (33′ st Adzic ), Locatelli (3′ sts Kostic ); Conceiçao (22′ st Zhegrova ), Koopmeiners , Yildiz (12′ pts Miretti ); David (22′ st Boga ). In panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Gil, Rizzo. All. Spalletti

Galatasaray (4-2-3-1) – Ugurcan Cakir ; Sallai (13′ st Boey ), Sanchez , Abdulkerim Bardakci , Jakobs (42′ st Eren Elmali ); Torreira (12′ pts Singo ), Lemina (42′ st Icardi ); Lang (13′ st Sané ), Gabriel Sara (25′ st Gundogan ), Baris Yilmaz ; Osimhen . In panchina: Batuhan Sen, Gunay Guvenc, Yunus Akgun, Ahmed Kutucu, Asprilla, Kaan Ayhan. All. Okan Buruk

Arbitro: Joao Pinheiro (Por)..