Furiosa rissa ai giardini di Torino Aurora: coinvolte decine di persone

Torino – Una furiosa rissa, con la partecipazione di diverse decine di persone, è scoppiata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, ai giardini Madre Teresa di Calcutta, compresi tra corso Giulio Cesare, corso Emilia, corso Vercelli e via Carmagnola a Torino. Ad affrontarsi sono state due fazioni: una composta da nordafricani e l’altra formata da centrafricani. Alcuni giovani sono rimasti a terra per le botte subite e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 Azienda Zero. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia di Stato con diverse volanti, scatenando il fuggi-fuggi generale. Alcuni dei partecipanti, tuttavia, sono stati identificati e nei loro confronti sono in corso provvedimenti.