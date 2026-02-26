Incendio ad Arenzano: indagato un imprenditore locale

Arenzano (GE) – I carabinieri forestali hanno eseguito un mandato di perquisizione a carico di un imprenditore locale accusato di aver dato fuoco al bosco vicino all’Aurelia, ad Arenzano, lo scorso 5 gennaio. Le fiamme, spinte da un vento di oltre 80 chilometri orari, avevano minacciato sia la strada statale, sia le case nel comprensorio della Pineta. Il primo allarme era scattato all’alba e i vigili del fuoco con i volontari dell’antincendio boschivo erano riusciti a spegnere le fiamme in mattinata, ma le forti raffiche avevano causato una ripresa nel tardo pomeriggio. I volontari si erano fermati poi tutta la notte per controllare che l’incendio non riprendesse vigore. Dopo lo spegnimento dell’incendio sono iniziate le indagini che hanno permesso di ipotizzare il movente dell’imprenditore per appiccare il fuoco. L’uomo avrebbe agito per vendetta dopo una lite civilistica che l’aveva visto perdere e condannato a pagare svariate decine di migliaia di euro di danni.