La madre del piccolo caduto dalle scale indagata per omicidio colposo

Torino – La madre che ha dichiarato di essere inciampata giù dalle scale della sua casa a Pessano di Chieri (TO) con in braccio Riccardo, il bimbo di cinque mesi che è caduto rovinosamente e poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Regina Margherita con traumi cranico, toracico e addominale che gli hanno causato due arresti cardiaci e poi il decesso. In ospedale il neonato è rimasto in rianimazione per due giorni. Non si è mai risvegliato dal coma. È stato dichiarato morto lunedì sera. Tutto in 48 ore mentre, dopo le indagini dei Carabinieri, la triste vicenda è finita sulla scrivania del giudice che ha ipotizzato l’omicidio colposo a carico della madre. L’incidente è di sabato mattina. La pm Alessandra Provazza, che coordina l’inchiesta, oggi ordinerà l’autopsia. Intanto la Procura, poche ore dopo la dichiarazione del decesso, ha dato l’ok per il trapianto del cuore del piccolo.