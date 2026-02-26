Pallacanestro Eurolega – L’Olimpia sbatte a Tel Aviv contro l’Hapoel: sconfitta pesante

Tel Aviv ( Hapoel Tel Aviv – Olimpia Milano 92-86) – Dopo il trionfo in Coppa Italia, l’EA7 Emporio Armani Milano torna a masticare amaro in Europa incassando il secondo ko consecutivo dopo quello casalingo con Dubai. L’Hapoel Tel Aviv si impone per 92-86 e fa ripiombare il record dell’Olimpia in negativo (14-15). Il play-in è sempre più lontano.Il gusto del trionfo in Coppa Italia evapora già nel giro di una manciata di giorni, lasciando spazio all’amarezza di un sogno play-in ormai sempre più lontano. Milano incassa la seconda sconfitta in un match-chiave dopo quella pre-Final Eight con Dubai, rimette in gioco lo stesso Hapoel, che interrompe una striscia terrificante di cinque ko filati, si vede superata da Dubai e agganciata dal Maccabi al dodicesimo posto, sempre distante 2/3 vittorie dalla zona che garantirebbe, quantomeno, una partita di post-season. Dopo un avvio equilibrato, l’Hapoel costruisce il successo tra primo e secondo quarto, sfruttando le palle perse milanesi e trovando continuità offensiva con Bryant e Oturu. Milano prova a rientrare con un parziale firmato Leday e Brooks, ma nel terzo e quarto periodo i padroni di casa restano sempre avanti e allungano, approfittando anche di un Olimpia meno brillante sul piano fisico. Finisce 92-86

Hapoel Tel Aviv – Olimpia Milano

Parziali: 29-19/ 20-28/24-17/19-22

Hapoel: Bryant 25, Malcolm 10, Micic 18, Wainright 2, Oturu 16; Motley 2, Jones 6, Blakeney 10, Edwards, Odiase 3. N.e.: Madar, Timor. All.: Itoudis.

Milano: Ellis 6, Bolmaro 13, LeDay 22, Shields 6, Nebo 18; Brooks 14, Ricci 2, Guduric 4, Dunston 1. N.e.: Ceccato. All.: Poeta.