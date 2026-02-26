Ragazzo di 21 anni cade con il monopattino elettrico: sbatte sull’asfalto e muore

Nova Milanese (MI) – Abdullah Abdulsalam Awad Ahmed aveva 21 anni, era un italiano di seconda generazione e viveva a Paderno Dugnano (Milano). È morto dopo un grave incidente stradale col suo monopattino elettrico, mentre percorreva via Garibaldi, incrocio con via XX Settembre, a Nova Milanese (Monza Brianza). L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 24 febbraio, poco prima delle 7. Il giovane era a bordo del suo monopattino quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sono stati allertati subito i soccorsi dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), arrivati con diversi mezzi. Il giovane è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza dove, poco dopo, è morto. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Desio, intervenuti per fare i rilievi: secondo le prime informazioni il ventunenne avrebbe perso il controllo del monopattino in autonomia.