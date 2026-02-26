Trovato morto in casa in uno stato di decomposizione: era deceduto da settimane

Legnano (MI) – Era morto da settimane e il suo corpo si stava mummificando. Tutto all’interno della sua abitazione. Ed è lì che i vigili del fuoco, allarmati dai vicini di casa, lo hanno trovato. È una tragedia della solitudine quella avvenuta nei giorni scorsi a Legnano, dove un uomo di 75 anni è stato trovato morto nel suo appartamento, in una zona semi-centrale della cittadina dell’hinterland nord-ovest di Milano. A lanciare l’allarme, sabato 21 febbraio, sono stati i vicini di casa dell’uomo con cui il 75enne scambiava qualche parola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che sono entrati nell’abitazione da una finestra insieme ai carabinieri della compagnia di Legnano. L’anziano è stato trovato a letto privo di vita, forse da un paio di settimane, se non di più. Sulla salma non è stato trovato nessun segno di violenza e la casa, con la porta d’ingresso chiusa dall’interno, era in ordine. Un decesso dovuto a cause naturali, secondo chi indaga. La salma è stata consegnata al comune di Legnano in quanto le forze dell’ordine non sono riuscite a rintracciare un parente dell’uomo. Una tragedia simile a quella scoperta a fine ottobre a San Giuliano Milanese, quando la polizia locale ha trovato il corpo di una donna morta nella sua abitazione da oltre dieci anni.