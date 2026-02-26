Una giovane lupa catturata a Novi Ligure: ora è al sicuro

Novi Ligure (AL) – Grazie a un’efficace operazione interforze tra Regione Piemonte, Carabinieri Forestali, Università di Torino, agenti del Nucleo Faunistico-Ambientale della Provincia di Alessandria, agenti della Polizia della Regione Liguria, personale delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, Centro Grandi Carnivori regionale e la Polizia Municipale di Novi Ligure, è stata recuperata e messa al sicuro una giovane lupa che da gennaio gironzolava per le strade della città, tra di Via Crispi e Viale Rimembranza. Lo splendido animale selvatico, che non sembra avere paura dell’uomo, è stato avvistato già a gennaio ed è

stato catturato e messo al sicuro martedì sera. Ha dimostrato confidenza con l’uomo, avvicinandosi in più occasioni a persone e cani in ambito urbano, probabilmente alla ricerca di cibo. Si tratta verosimilmente di un esemplare rimasto orfano in età precoce. Questa condizione può avere influito sul suo comportamento, portandola ad abituarsi progressivamente alla presenza umana, in modo anomalo per una specie selvatica. La cattura è stata possibile grazie ad appostamenti, sopralluoghi, il posizionamento di fototrappole e l’ascolto dei residenti del quartiere. Il Comando provinciale dei Carabinieri fa sapere che “La decisione di procedere alla cattura è stata adottata in un’ottica preventiva, nell’ambito del Protocollo sperimentale per l’identificazione e la gestione dei lupi urbani confidenti dell’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, realizzato nell’ambito del Progetto Life Wild Wolf, al fine di evitare il consolidarsi di comportamenti inappropriati in ambiente urbano, con possibili criticità future sia per la sicurezza pubblica, sia per il benessere dell’animale, nonché per scongiurare la possibilità di ibridazione con cani domestici”. Una volta catturata, la lupa è stata trasferita al Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco dell’Università di Torino, dove è stata sottoposta a monitoraggio clinico per almeno 48 ore. Successivamente sarà trasferita dai Forestali al Centro di recupero animali selvatici disponibile dell’Arma, che ne garantirà la gestione e la tutela.