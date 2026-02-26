Violenta lite tra detenute: ferita una poliziotta

Genova – Nel carcere di Pontedecimo una agente della polizia penitenziaria è rimasta ferita dopo aver cercato di riportare la calma in seguito a una lite tra tre detenute degenerata in violenza. Intorno alle 12 di ieri, nel secondo piano del reparto femminile del carcere, le detenute hanno dato vita a una violenta discussione degenerata poi in collutazione. Una poliziotta penitenziaria in servizio nella struttura è intervenuta per evitare conseguenze più gravi e durante l’intervento è stata scaraventata a terra. Soccorsa e trasportata al pronto soccorso, le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.