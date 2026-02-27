Calcio Serie B – Brutta serata per la Sampdoria: al Ferraris passa il Bari

Genova ( Sampdoria – Bari 0-2 ) – Disastro blucerchiato al Luigi Ferraris. Contro il Bari arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Mantova, un 2-0 che complica nuovamente la classifica, vanificando quanto di buono fatto nelle settimane precedenti. Le premesse sembrano buone perché dopo soli tre minuti Henderson colpisce un palo dopo un’invenzione di Begic. Il predominio territoriale è netto, ma da quel momento in poi le occasioni latitano e il Bari è bravo a chiudersi e ad agire di rimessa, trovando il goal del vantaggio al 25′ con Moncini dopo una brutta palla persa a centrocampo da Cherubini, con successiva dormita di Palma e un Ghidotti non impeccabile. Nel finale di tempo Piscopo spaventa ancora il portiere della Samp, nella ripresa subito un salvataggio sulla linea di Maggiore dopo un flipper da angolo, poi è ancora il Bari a rendersi pericoloso con Esteves. Predominio sterile dei blucerchiati per tutta la seconda parte della ripresa, nel finale un paio di palle sporche per Brunori e Pafundi, poi Bellomo in contropiede fissa lo 0-2.

Sampdoria – Bari

Gol: pt 26′ Moncini; st 90′ Bellomo

Sampdoria (3-4-2-1): 1 Ghidotti; 13 Palma (60′ Giordano), 28 Abildgaard, 17 Hadzikadunic; 18 Di Pardo, 94 Esposito (75′ Ricci), 16 Henderson(63′ Conti), 7 Cicconi (75′ Soleri); 11 Begic, 10 Cherubini (60′ Pafundi); 99 Brunori. In panchina: 22 Krastev, 98 Coucke, 5 Riccio, 23 Depaoli, 25 Ferrari, 34 Casalino, 72 Barak. All.Gregucci

Bari (3-4-1-2): 31 Cerofolini; 13 Mantovani, 26 Odenthal, 51 Cistana; 93 Dorval, 80 Artioli (62′ Traorè), 18 Maggiore (83′ Braunoder), 28 Piscopo: 19 Esteves (71’De Pieri); 11 Moncini, 17 Rao (83′ Bellomo). In panchina: 1 Pissardo, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 20 Cavuoti, 25 Pucino, 30 Manè, 43 Nikolaou, 90 Cui. All. Longo

Arbitro: Perenzoni