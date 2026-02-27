Calcio Serie B – Il Monza batte l’Entella e va per una notte in testa alla classifica

Monza ( Monza – Virtus Entella 2-0) – Vittoria di carattere del Monza che batte per 2-0 la Virtus Entella e va, in attesa della partite di domani, in testa alla classifica, a più uno sul Venezia. Al 5′ la prima occasione per il Monza: pallone vagante al limite dell’area di rigore dell’Entella, ne approfitta Colpavi che stoppa e calcia con potenza costringendo il portiere ospite a compiere il primo intervento importante di una serata difficile per il portiere ospite. Nel primo quarto d’ora il copione è il seguente: Monza tutto in avanti a caccia del gol del vantaggio, Entella che si rintana nella propria metà campo con tutti i suoi effettivi a difesa della propria porta. Al 43′ altra chance importante per il Monza: Colpani si inserisce dalle retrovie e prova a sorprendere Colombi di testa, pallone a lato di poco, anche in questo caso si poteva fare meglio visto la posizione ravvicinata. Al 51′ i padroni di casa ad un passo dal vantaggio: Azzi verticalizza per Petagna, Marconi sale in ritardo e l’attaccante si presenta a tu per tu con Colombi, intervento fondamentale del portiere Biancazzurro. Al 63′ la squadra di Bianco passa: inserimento perfetto di Caso, assist per Azzi e pallone in fondo al sacco. Stavolta Colombi non ha potuto fare niente: 1-0 e festa in Curva Sud. Al 82′ traversa di Cutrone: ben servito da Caso, per poco non sfonda la porta con un tiro potentissimo. Nel finale il gol che chiude i conti: eccellente giocata di Caso, il capitano sfrutta l’assist di Alvarez e , da centro area, non può sbagliare.

Monza – Virtus Entella

Gol: st 63′ Azzi, 90’Pessina

Monza (3-5-2): 20 Thiam; 19 Birindelli (75′ Ravanelli), 15 Delli Carri, 44 Carboni; 28 Colpani ( 61′ Caso), 8 Hernani ( 61′ Ciurria), 21 Colombo, 32 Pessina, 7 Azzi; 10 Cutrone ( 87′ Bakoune), 37 Petagna ( 76′ Alvarez). In panchina: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 3 Lucchesi, 14 Obiang, 17 Baldè, 27 Capolupo, 47 Mota. All. Bianco

Virtus Entella (3-4-1-2) : 1 Colombi; 15 Marconi, 3 Alborghetti, 23 Parodi; 46 Turicchia, 32 Benedetti ( 68′ Della Vecchia), 5 Squizzato ( 54′ Karic), 94 Mezzoni ( 68′ Di Mario); 24 Franzoni; 17 Tirelli, 11 Guiu ( 55′ Debenedetti). In panchina 22 Del Frate, 99 Siaulys, 7 Bariti, 57 Del Lungo, 4 Nichetti, 6 Tiritiello. All. Chiappella

Arbitro: Allegretta di Molfetta