Calcio Serie C – Il Novara pareggia per 1-1 sul campo dell’Arzignano: equilibrio raggiunto al 90′

Arzignano Valchiampo ( Arzignano – Novara 1-1) – Pareggio esterno per il Novara che questa sera ha impattato 1-1 sul campo dell’Arzignano Valchiampo. Veneti avanti nella prima frazione con la rete di Bernardi su rigore, nella ripresa in pieno recupero è Valdesi a regalare il pareggio agli Azzurri. Un punto che permette alla squadra di mister di mister Andrea Dossena di salire a quota 36 punti. Parte con il piglio giusto il Novara che si fa vedere dalle parti di Manfrin con le conclusioni di Ledonne e Khailoti che però non inquadrano lo specchio della porta, mentre al 10′ Boseggia si rifugia in corner sulla conclusione di Bernardi. Quattro minuti dopo l’arbitro commina un calcio di rigore al Novara per un contatto in area tra Boccia e Agyemang: mister Di Donato si gioca la seconda FVR e l’arbitro dopo aver rivisto al monitor il tutto toglie il penalty agli Azzurri. Sul finire di frazione contatto in area del Novara tra Lorenzini e Milillo e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri va Bernardi che non sbaglia portando l’Arzignano sull’1-0 all’intervallo. Nella ripresa la partita regala meno emozioni, di fatto è il Novara a tenere le redini del gioco mentre l’Arzignano si difende con ordine provando a sfruttare qualche ripartenza. Al 33′ batti e ribatti in area gialloceleste con la difesa di casa che spazza. Nel recupero però il Novara trova il pareggio con il tiro di Valdesi dal limite che supera Manfrin. Finisce 1-1.

Arzignano V – Novara

Gol: 45′ Bernardi; st 90′ Valdesi

Arzignano (3-5-2): 22 Manfrin; 5 Rossoni, 57 Milillo, 19 Toniolo; 26 Bernardi, 6 Lakti, 8 Damiani (62′ Moretti), 15 Bianchi (46′ Castegnaro), 26 Boccia (77′ Cariolato); 7 Lanzi (73′ Mattioli), 32 Nanni (63′ Minesso). In panchina: 1 Bertini, 12 Lotti, 18 Perini, 19 Boffelli, 90 Nwachukwu. All. Di Donato

Novara ( 3-4-1-2): 1 Boseggia; 15 Khailoti, 26 Lorenzini, 28 Cannavaro; 72 Agyemang (81′ Dell’Erba), 21 Ranieri (61′ Arboscello), 19 Collodel (82’Valdesi), 99 Basso; 11 Ledonne; 9 Alberti (46′ Da Graca), 7 Lanini (56’Morosini). In panchina: 12 Rossetti, 16 Raffaelli, 2 Scarpetta, 3 Lartey, 4 Malaspina, 6 Citi, 65 Cortese, 71 D’Alessio. All. Dossena

Arbitro: Manzo