Calcio Serie C -Sconfitta per la Pro Vercelli: Giana vince di misura

Meda ( Giana Erminio – Pro Vercelli 1-0) – Vittoria casalinga della Giana Erminio che questa sera tra le mura amiche ha superato 1-0 di misura la Pro Vercelli. Tre punti preziosi per la squadra di mister Vinicio Espinal che grazie a questo successo si porta a quota 38 punti agganciando in classifica alla stessa quota proprio le Bianche Casacche. Il primo squillo del match è della Giana Erminio: al 7′ Livieri si oppone alla conclusione da fuori di Previtali. All’11’ si fa vedere in avanti la Pro Vercelli con Duca che intercetta un pallone per Akpa Akpro mettendo in corner. Al 26′ la Giana Erminio si gioca il FVS per un fallo di El Bouchataoui su Duca; l’arbitro dopo aver rivisto il contatto al monitor estrae il rosso diretto al giocatore della Pro Vercelli: Bianche Casacche in dieci. Al 33′ ci prova Galeandro da fuori, Livieri risponde presente. Nella ripresa all’8′ occasionissima della Giana Erminio: cross dalla sinistra di Renda e colpo di testa di Previtali che si stampa sulla traversa. Dall’altra parte ci prova di testa Coccolo su cross di Piran, Zenti manda in corner. Al 21′ i padroni di casa passano in vantaggio: Marotta mette in mezzo per Samele che anticipa Clemente e porta avanti la Giana. La Pro Vercelli prova a reagire e al 33′ Zenti respinge con i pugni un cross dalla destra di Piran. Nel finale le Bianche Casacche provano ad attaccare a testa bassa, ma la difesa della Giana Erminio chiude ogni varco. Nel recupero di prova Iotti su punizione, ma Zenti è attento. Finisce 1-0.

Giana Erminio- Pro Vercelli

Gol: 66′ Samele

Giana Erminio (3-5-2): 1 Zenti; 1 Cannistrà, 6 Ferri (81’Albertini), 19 Duca; 26 Previtali, 5 Berretta (89′ Nelli), 14 Marotta, 20 Renda (82’Occhipinti), 24 Ruffini; 11 Galeandro (60’Gabbiani), 29 Samele (81′ Vitale). In panchina: 22 Mazza, 32 Azzolari, 3 Lucifero, 13 Colombara, 37 Lischetti,. All. Espinal.

Pro Vercelli (4-3-3): 97 Livieri; 19 Furno, 44 Clemente, 3 Coccolo, 18 Piran (82′ Mallahi); 14 Iotti, 4 El Bouchataoui, 8 Burruano (87′ Pino); 26 Comi (74′ Boufandar), 11 Sow (52′ Perotti), 92 Akpa – Akpro (82’Satriano). In panchina: 33 Rosin, 10 Rutigliano, 16 Ronchi, 28 Carosso, 30 Huiberts 91 Regonesi – All. Santoni

Arbitro: Angelillo di Nola