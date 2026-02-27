In manette il marocchino che ha rubato il portafoglio a un uomo che spingeva la carrozzina con la figlia disabile

Torino – Sono scattate le manette per il marocchino di 36 anni che il pomeriggio di venerdì scorso aveva sfilato il portafogli dalla tasca di un italiano di 71 anni che camminava in via Madama Cristina a Torino, vicino alla sua abitazione, spingendo la carrozzina della figlia diversamente abile. Il malvivente è stato visto da un testimone, italiano di 45 anni anche lui residente in zona e che si trovava alla fermata dei mezzi pubblici, allontanarsi e consegnare la refurtiva a un secondo uomo che si trovava all’incrocio con via Berthollet e che è fuggito in direzione del parco del Valentino facendo perdere le proprie tracce. Dopo l’accaduto il passante ha bloccato il ladro, che nel frattempo si è sbarazzato di un sacchetto contenente altro materiale, e ha composto il 112. Sul posto sono arrivate alcune pattuglie del commissariato Barriera Nizza della polizia di Stato. Il malvivente è stato portato via, identificato tramite le impronte digitali e il confronto fotografico e infine arrestato con l’accusa di furto pluriaggravato e ricettazione. Nella busta, infatti, sono stati trovati un cardigan nuovo, con ancora i cartellini attaccati, e uno smartphone che è risultato rubato a una donna nella stessa giornata. Le indagini sono state coordinate dal pm Sofia Scapellato della procura cittadino, mentre l’arrestato è difeso dall’avvocata Francesca D’Urzo.